Технологию вызова дождя искусственным путем успешно протестировали в Дели

Ежегодно осенью в индийской столице наблюдается резкое ухудшение качества воздуха. В расположенных рядом со столицей штатах Пенджаб и Харьяна — важном сельскохозяйственном регионе на севере Индии — в октябре-ноябре, после уборки урожая на полях или рядом с ними сжигают более 20 млн т соломы и стерни, несмотря на официальный запрет. Гарь накрывает столицу, расположенную в низине. Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода.