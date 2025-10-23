В Таганроге отопление получили 1067 домов и все соцобъекты

В Таганроге продолжаются работы по подаче тепла. По состоянию на конец пятницы, 23 октября, тепло поступило уже в 1067 многоквартирных домов и во все учреждения социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
— Коммунальные службы работают круглосуточно, стараясь максимально оперативно устранять возможные сбои, — подчеркнула она.
На данный момент продолжаются пуско-наладочные работы на модульной котельной по улице Александровская, 68, и в 15 жилых домах. Завершаются восстановительные мероприятия на теплосетях в доме по переулку Каркасному, 11.
Также временно ограничено движение автомобильного транспорта на улице Павла Тольятти из-за проведения ремонта на двух аварийных участках теплосетей.
Напомним, что отопительный сезон в Таганроге стартовал 15 октября.
