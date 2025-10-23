Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге отопление получили 1067 домов и все соцобъекты

В Таганроге продолжают подключать к теплу жилые дома.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге продолжаются работы по подаче тепла. По состоянию на конец пятницы, 23 октября, тепло поступило уже в 1067 многоквартирных домов и во все учреждения социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

— Коммунальные службы работают круглосуточно, стараясь максимально оперативно устранять возможные сбои, — подчеркнула она.

На данный момент продолжаются пуско-наладочные работы на модульной котельной по улице Александровская, 68, и в 15 жилых домах. Завершаются восстановительные мероприятия на теплосетях в доме по переулку Каркасному, 11.

Также временно ограничено движение автомобильного транспорта на улице Павла Тольятти из-за проведения ремонта на двух аварийных участках теплосетей.

Напомним, что отопительный сезон в Таганроге стартовал 15 октября.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!