В Таганроге отопление получили 1067 домов и все соцобъекты

В Таганроге продолжаются работы по подаче тепла. По состоянию на конец пятницы, 23 октября, тепло поступило уже в 1067 многоквартирных домов и во все учреждения социальной сферы. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.