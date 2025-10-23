В Госдуме предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

Необходимо рассмотреть возможность ограничения международной связи на стационарных телефонах для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом в четверг, 23 октября, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский.
Депутат подчеркнул проблему мошеннических звонков, которые переместились из мессенджеров на стационарные телефоны. По его словам, уязвимыми гражданами остаются пенсионеры.
— Они (мошенники — прим. «ВМ») дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, надо идти по тому же пути и выключать. А кому надо — удобный механизм снятия этой возможности сделать, — передает слова Боярского ТАСС.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что злоумышленники под видом работодателей стали предлагать россиянам работу и просить копии документов и данные банковских карт. Также, по его словам, многие россияне доверяют электронным письмам и объявлениям в соцсетях, не проверяя их подлинность.