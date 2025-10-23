«Мумии» утконосых динозавров-гадрозавров указали на наличие у них копыт

В результате ученые обнаружили еще две «мумии» эдмонтозавров, одна из которых была ранее молодой взрослой особью этих рептилий, а другая — почти выросшим детенышем. Благодаря уникальным условиям формирования этих окаменелостей — тела динозавров были покрыты сверхтонким слоем глины сразу после их гибели — в этих «мумиях» сохранились отпечатки больших сегментов кожных покровов и своеобразных «копыт» эдмонтозавров, о существовании которых ученые в прошлом не подозревали.