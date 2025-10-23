Ричмонд
Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев на осенних каникулах

В Челябинске в первые дни осенних каникул ожидается солнечная погода с ночными заморозками. С середины недели небо затянет облаками, вероятны дожди. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

