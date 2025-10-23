Макрон сообщил о намерении усилить давление на РФ

Как писал KP.RU, Путин подчеркнул, что ни одно государство, претендующее на независимость, не должно подчиняться внешнему давлению. Президент добавил, что Россия вправе считать себя страной, уважающей себя, обладающей суверенитетом и способной принимать решения исключительно в интересах собственного государства.