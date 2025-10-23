Макрон сообщил о намерении усилить давление на РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о необходимости усиления давления на Россию. Соответствующее сообщение французский лидер опубликовал в социальной сети X.
Макрон подчеркнул, что Франция настроена последовательно добиваться увеличения экономического и политического давления на Москву, считая это якобы одним из ключевых инструментов для достижения мирного урегулирования на Украине. Президент Франции выразил одобрение действиям других европейских государств и США, направленным на введение новых антироссийских санкций.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что новые антироссийские санкции существенно не повлияют на экономику страны. Глава государства отметил, что эти меры являются попыткой оказать давление на Москву, однако российская экономика остаётся устойчивой и способной справляться с внешними ограничениями.
Как писал KP.RU, Путин подчеркнул, что ни одно государство, претендующее на независимость, не должно подчиняться внешнему давлению. Президент добавил, что Россия вправе считать себя страной, уважающей себя, обладающей суверенитетом и способной принимать решения исключительно в интересах собственного государства.