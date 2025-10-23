В Индии успешно протестировали технологию вызова дождя

Ежегодно осенью в индийской столице отмечается резкое ухудшение качества воздуха. В расположенных рядом со столицей штатах Пенджаб и Харьяна, которые являются важным сельскохозяйственным регионом на севере Индии и производят почти 18 млн тонн риса в год, в октябре — ноябре, после уборки урожая, прямо на полях или рядом с ними сжигают более 20 млн тонн соломы и стерни, несмотря на официальный запрет. Смог накрывает столицу, расположенную в низине. Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода.