В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны

В ГД предложили запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны россиян предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Я бы экстраполировал… вызовы на стационарную связь… И вот там надо выключать международные звонки», — сказал он на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономике при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ «Финтех на службе граждан».

Депутат добавил, что самые уязвимые люди — пенсионеры, которым мошенники звонят домой на стационарный телефон.

«Выключать, а кому надо, удобный механизм снятия этой возможности сделать», — добавил он.

