В Госдуме предложили ограничить международные звонки на стационарных телефонах

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский предложил ограничить международную связь на стационарных телефонах для борьбы с мошенничеством. Это заявление было сделано на совместном заседании Советов по развитию цифровой экономики и финансового рынка при Совете Федерации, пишет ТАСС.
«Надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди — это пенсионеры. А кому надо — удобный механизм снятия этой возможности сделать», — считает депутат.
Боярский отметил рост мошеннических звонков с использованием стационарных телефонов после перехода мошенников из мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Он также подчеркнул необходимость регулирования виртуальных телефонных станций, которые позволяют злоумышленникам арендовать городские номера.
Парламентарий выразил надежду на внедрение системы идентификации устройств по IMEI, чтобы операторы связи могли привязывать SIM-карты к конкретным устройствам, предотвращая их использование в других гаджетах. Это, по его мнению, снизит риск компрометации аккаунтов.
* Продукт компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.