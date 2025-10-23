«Семьи давно просили об этом»: как многодетным могут получить деньги вместо участка

Теперь официально жители Казани и Набережных Челнов, имеющие трех и более детей, смогут получить выплату вместо бесплатного земельного участка. Как это сделать и что думают об альтернативе в экспертном сообществе, пишет ИА «Татар-информ».
Участок или компенсация — выбор за семьей.
Программа бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям действует в Татарстане с 2012 года. По данным Министерства земельных и имущественных отношений РТ, за это время заявки подали более 72 тыс. семей, а участки уже получили около 74% от общего числа претендентов.
Право на землю имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие в своем муниципалитете не менее пяти лет и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Подать заявление можно также, если одному из детей не исполнилось 23 лет и он обучается очно.
Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева отметила, что в 17 районах республики заявки удовлетворены почти полностью, еще в 21 районе обеспеченность достигает 90−99%. Но сложнее всего обеспечить участками жителей Казани и Набережных Челнов, где спрос значительно превышает возможности.
С июня 2024 года вступил в силу закон, позволяющий казанским семьям получать землю в пригородных районах. Аналогичный механизм действует и для Набережных Челнов. Однако, как поясняют в профильных ведомствах, выделение земли требует сложной подготовки — от корректировки градостроительных документов до кадастрового учёта, что занимает более года.
Денежная выплата как альтернатива.
Чтобы сократить ожидание и расширить выбор, власти Татарстана предложили новый вариант — денежную компенсацию. В сентябре Госсовет республики утвердил закон, дающий многодетным семьям Казани и Набережных Челнов право получить 200 тыс. рублей вместо земельного участка.
Выплата предоставляется однократно и распределяется в равных долях между всеми членами семьи. Подать заявление можно в местный орган самоуправления, приложив согласие всех членов семьи и реквизиты банковских счетов.
После регистрации заявление проходит две проверки — сначала на уровне муниципалитета, затем в Минземимуществе Татарстана.
Окончательное решение принимается в течение семи рабочих дней, после чего средства перечисляются заявителям. Получив выплату, семья исключается из списка на предоставление земельного участка.
Основанием для отказа могут стать неполный пакет документов, недостоверные сведения или обстоятельства, из-за которых семья подлежит исключению из списков.
Зиля Валеева подчеркнула, что решение о получении денежной выплаты вместо земельного участка должно приниматься самими семьями и может быть реализовано только с их согласия.
О компенсации вместо участка просили сами семьи.
По словам уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Светланы Захаровой, идея денежной альтернативы появилась не случайно — именно многодетные семьи просили предусмотреть такую возможность. Она добавила, что особенно часто с такими просьбами обращались жители крупных городов и подчеркнула, что новая мера не заменяет, а дополняет существующую систему поддержки.
По ее мнению, д аже расширение зон предоставления участков не решило бы проблему полностью. Поэтому есть ряд семей, для которых денежная выплата — это подходящее решение.
Это не замена, а расширение поддержки.
Заместитель председателя Общественной палаты Татарстана и директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, заявил, что меры социальной поддержки не сократились, а у многодетных семей появилась дополнительная возможность — выбрать между получением земли и денежной выплатой.
Он подчеркнул, что новая мера не заменяет прежние формы поддержки, а лишь расширяет их, создавая дополнительные возможности для семей. Альтернатива подойдет для семей, которым земельный участок не нужен или которые испытывают финансовые трудности.
Более гибкая поддержка от государства.
Руководитель РОО РТ «Союз отцов» Адель Загретдинов отметил, что теперь многодетные семьи, состоящие на учёте как нуждающиеся в земельных участках, получили право выбора — получить участок или воспользоваться единовременной выплатой.
Принятое решение обеспечивает соблюдение законных прав многодетных семей и предоставляет им более гибкий, вариативный механизм государственной поддержки, считает Загретдинов.
Он подчеркнул, что новая мера поможет семьям направить средства на наиболее важные нужды — улучшение жилищных условий, погашение ипотеки или другие цели.