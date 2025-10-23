Теннисист Медведев поскандалил с судьей во время матча в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесную перепалку с судьей во время матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вене против французского спортсмена Корентена Муте.
После первого сета российский теннисист выразил недовольство работой арбитра, заявив, что тот не использует возможности для принятия верных решений.
«Я понимаю, система срабатывает автоматически, но ты не используешь мозг», — сказал он.
Поединок завершился победой французского теннисиста со счетом 7:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. Для Медведева этот матч стал вторым за неделю. 19 октября россиянин одержал победу над французом в финале турнира в Алма-Ате (7:5, 4:6, 6:3).