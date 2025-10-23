Теннисист Медведев поскандалил с судьей во время матча в Вене

Поединок завершился победой французского теннисиста со счетом 7:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. Для Медведева этот матч стал вторым за неделю. 19 октября россиянин одержал победу над французом в финале турнира в Алма-Ате (7:5, 4:6, 6:3).