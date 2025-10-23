Белый дом: Трамп надеется на новую встречу с Путиным

Администрация США рассматривает возможность проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, но настаивает на необходимости ощутимых позитивных результатов по итогам переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 23 октября для ведущих мировых СМИ. По ее словам, встреча двух президентов по-прежнему значится в повестке, однако подготовка к ней продолжается с учетом национальных интересов США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.