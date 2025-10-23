В ЯНАО осталось 300 квот для охоты на бурого медведя

На Ямале открыта выдача квот на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях до конца года. Об этом написали telegram-канале Департамента природных ресурсов ЯНАО.
