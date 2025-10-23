Ричмонд
Дума приняла поправки, вводящие налог на продажу жилья при любом сроке владения

Государственная Дума в первом чтении одобрила налоговые поправки, которые отменяют действующие льготы при продаже жилья. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Поправки предполагают отмену льгот независимо от срока владения недвижимостью, включая наследование и дарение между родственниками. Сейчас налог не взимается при владении жильем от трех до пяти лет, но после принятия закона срок должен быть непрерывным — любое переоформление, даже между супругами, начнет отсчет заново.

Изменения также коснутся льготы, позволяющей продать жилье и купить новое без налога. При расчете будут учитывать несовершеннолетних детей, студентов очной формы до 24 лет и недееспособных детей.

Семьи смогут сохранить льготу до 30 апреля 2026 года, если ребенок родится после сделки. При этом сравниваться будет не только площадь, но и кадастровая стоимость: льгота не сохранится, если покупается жилье меньшего метража или дешевле, передает «Газета.Ru».

Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в этом контексте направил письмо главе Министерства финансов Антону Силуанову с предложением сохранить семейную ипотеку на уровне шести процентов для семей с одним ребенком и установить дополнительные пониженные ставки для многодетных семей.