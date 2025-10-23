Дума приняла поправки, вводящие налог на продажу жилья при любом сроке владения

Поправки предполагают отмену льгот независимо от срока владения недвижимостью, включая наследование и дарение между родственниками. Сейчас налог не взимается при владении жильем от трех до пяти лет, но после принятия закона срок должен быть непрерывным — любое переоформление, даже между супругами, начнет отсчет заново.