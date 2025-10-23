Белый дом объяснил решение Трампа ввести санкции против РФ

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США и ЕС являются попыткой давления на Россию. Ни одно уважающее себя государство, претендующее на независимость, желающее проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, не будет ничего делать под давлением со стороны, констатировал российский лидер.