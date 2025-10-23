Белый дом объяснил решение Трампа ввести санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп решил ввести санкции против России так как якобы «подошел момент», когда это стало необходимо. Об этом журналистам заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Президент говорил, что введет санкции против России, когда сочтет это уместным и необходимым. И вчера настал именно этот день», — сказала она.
Кроме того, по ее словам, в Белом доме убеждены в эффективности новых антироссийских ограничительных мер и считают их «гигантскими».
Как писал сайт KP.RU, накануне США ввели новые санкции в отношении России из-за якобы «недостаточно честного» подхода к переговорам по Украине. Трамп написал в соцсети, что Минфин призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня.
Немногим позже республиканец на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что рестрикции против ряда нефтяных компаний РФ, не продлятся долго. Также политик усомнился в способности ограничительных мер повлиять на позицию Москвы по Украине.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США и ЕС являются попыткой давления на Россию. Ни одно уважающее себя государство, претендующее на независимость, желающее проводить суверенную внутреннюю и внешнюю политику, не будет ничего делать под давлением со стороны, констатировал российский лидер.