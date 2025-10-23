В Ростове у входа в парк «Сказка» установили приподнятый пешеходный переход

В Ростове-на-Дону на улице Ле-Мана, у входной группы в парк «Сказка», обустроили приподнятый пешеходный переход. О завершении работ сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
— Хочу вам сообщить, что Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения завершено обустройство приподнятого пешеходного перехода через проезжую часть по ул. Ле-Мана (входная группа в парке «Сказка»), — написал глава города.
Александр Скрябин отметил, что идея об установке перехода появилась после рабочего визита в парк.
— На это я обратил внимание во время очередного объезда города и поручил департаменту автомобильных дорог проработать вопрос по обустройству в данном месте пешеходного перехода. Его создание в этом месте логично, потому что здесь находятся входные группы в парк. И для удобства и безопасности ростовчан необходимо было сделать пешеходный переход, — отметил градоначальник.
Напомним, тогда же по итогам объезда главе Советского района были даны поручения устранить провалы тротуарной плитки у входных групп в парк и обеспечить уборку прилегающих территорий.