В Ростове у входа в парк «Сказка» установили приподнятый пешеходный переход

Для удобства и безопасности у входа в парк «Сказка» появился пешеходный переход.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на улице Ле-Мана, у входной группы в парк «Сказка», обустроили приподнятый пешеходный переход. О завершении работ сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

— Хочу вам сообщить, что Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения завершено обустройство приподнятого пешеходного перехода через проезжую часть по ул. Ле-Мана (входная группа в парке «Сказка»), — написал глава города.

Александр Скрябин отметил, что идея об установке перехода появилась после рабочего визита в парк.

— На это я обратил внимание во время очередного объезда города и поручил департаменту автомобильных дорог проработать вопрос по обустройству в данном месте пешеходного перехода. Его создание в этом месте логично, потому что здесь находятся входные группы в парк. И для удобства и безопасности ростовчан необходимо было сделать пешеходный переход, — отметил градоначальник.

Напомним, тогда же по итогам объезда главе Советского района были даны поручения устранить провалы тротуарной плитки у входных групп в парк и обеспечить уборку прилегающих территорий.