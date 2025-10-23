Помощник Кадырова пообещал «беседы» с женщинами без платков в Чечне

Чиновник сообщил, что тем, кто не выполняет рекомендацию, будут объяснять важность соблюдения традиций. По его словам, приятно видеть культурно и скромно одетую девушку с покрытой головой, и с теми, кто отказывается следовать этим правилам, проведут беседы как лично, так и с родителями.