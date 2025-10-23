Помощник Кадырова пообещал «беседы» с женщинами без платков в Чечне

Помощник главы Чечни и первый замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов заявил, что чеченские женщины должны носить платки, поскольку с ними, по его словам, они выглядят красивее и достойнее. Об этом он рассказал, выступая перед жителями республики.
Он отметил, что многие девушки ошибочно считают, будто без платка выглядят привлекательнее, однако, с точки зрения эстетики, религии и традиций, покрытая голова символизирует скромность и уважение к культуре. При этом речь, подчеркнул Сугаипов, идет не о хиджабе, а об обычном платке или полоске ткани.
Чиновник сообщил, что тем, кто не выполняет рекомендацию, будут объяснять важность соблюдения традиций. По его словам, приятно видеть культурно и скромно одетую девушку с покрытой головой, и с теми, кто отказывается следовать этим правилам, проведут беседы как лично, так и с родителями.
Сугаипов добавил, что подобные разговоры уже состоялись с теми, кто публиковал в соцсетях неподобающий контент. Он отметил, что все участники бесед поняли позицию властей и удалили свои публикации, передает «Чечня Сегодня».
Ранее все школы Ханты-Мансийского автономного округа утвердили акты, запрещающие ношение головных уборов, включая никабы и хиджабы.