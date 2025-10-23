Жительница Лунинецкого района пыталась купить айфон через соцсеть, но осталась без денег и телефона

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лунинецкого района по рекламе в соцсети «приобрела» айфон, который так и не получила. Сумма ущерба составила более Br6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
В связи с презентацией новых моделей мобильных телефонов стремительно активизируются мошенники, особенно через популярную социальную сеть. Именно за счет заниженной стоимости подобной продукции и желания приобрести новенький смартфон, чтобы выделяться среди окружающих, бдительность граждан снижается.
«Мошенники используют аккаунты в социальной сети, выдавая их за интернет-магазины по продаже различной техники и гаджетов. В дальнейшем, когда покупатель в ходе серфинга видит рекламу аккаунта, мошенники предлагают ему различные товары по заниженным ценам. После перевода денег мошенники обещают отправить желанный гаджет, но в итоге просто перестают выходить на связь с покупателем», — сообщили в УВД.
Так, в Лунинецкий РОВД обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный посредством переписки в соцсети, под предлогом продажи айфона последней модели, завладел ее денежными средствами. Потерпевшая пояснила, что хотела обновить свой мобильный телефон. Обсудив с продавцом все условия, гражданка оформила заказ и внесла полную предоплату. Время прошло, но желанный айфон так и не был получен. Сумма ущерба составила более Br6 тыс.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК, правоохранители проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступлений. -0-