Жительница Лунинецкого района пыталась купить айфон через соцсеть, но осталась без денег и телефона

Так, в Лунинецкий РОВД обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный посредством переписки в соцсети, под предлогом продажи айфона последней модели, завладел ее денежными средствами. Потерпевшая пояснила, что хотела обновить свой мобильный телефон. Обсудив с продавцом все условия, гражданка оформила заказ и внесла полную предоплату. Время прошло, но желанный айфон так и не был получен. Сумма ущерба составила более Br6 тыс.