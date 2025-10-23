Имя убитого дроном ВСУ военкора Зуева увековечат на мемориале в Запорожской области

В четверг, 23 октября, в Мелитополе состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего памятника военным корреспондентам, павшим при исполнении профессионального долга. На мероприятии присутствовал губернатор региона Евгений Балицкий, который в ходе своего выступления заявил о важной роли журналистов в защите подлинной демократии. Он отметил, что корреспонденты, особенно те, кто работает в зоне конфликтов, являются «главной линией обороны», предоставляя обществу правдивую информацию.