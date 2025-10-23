Имя убитого дроном ВСУ военкора Зуева увековечат на мемориале в Запорожской области

В департамент обратились члены профсоюза журналистов Запорожской области с предложением воздвигнуть мемориал в честь погибших военкоров.
«Проект будущего памятника обязательно будет обсуждаться, уверена, что от идеи до воплощения пройдёт не так много времени. Считаю, что должны быть увековечены имена Ивана Зуева, Александра Федорчака, Ростислава Журавлёва, Бориса Максудова и всех других, кто погиб в ходе СВО, освещая освобождение исторических регионов России, рассказывая правду», — отметила собеседница агентства.
В четверг, 23 октября, в Мелитополе состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего памятника военным корреспондентам, павшим при исполнении профессионального долга. На мероприятии присутствовал губернатор региона Евгений Балицкий, который в ходе своего выступления заявил о важной роли журналистов в защите подлинной демократии. Он отметил, что корреспонденты, особенно те, кто работает в зоне конфликтов, являются «главной линией обороны», предоставляя обществу правдивую информацию.
Напомним, что 16 октября Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата во время выполнения журналистского задания. Его коллега Юрий Войткевич получил ранения. Следственный комитет России инициировал уголовное производство по факту гибели Зуева и ранения Войткевича. 23 октября в Тюмени состоялась церемония прощания и похороны погибшего военкора. Проститься с Зуевым пришли коллеги, друзья и все, кто его знал.
