CNN: Минфин США не исключил более жестких санкций в отношении России

Министерство финансов США не исключает введения против России «более жестких» санкций. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил телеканал CNN.

— Министерство финансов США даже предположило, что за этим могут последовать более жесткие американские санкции против России, чтобы еще сильнее подтолкнуть Кремль к скорейшим мирным переговорам, — говорится в сообщении.

По информации CNN, введенные ранее ограничения могут стать началом новой «жесткой стратегии» Соединенных Штатов по отношению к РФ.

Санкции США против России затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Минфин Америки призвал «союзников присоединиться» и «соблюдать данные санкции».

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США являются попыткой оказать давление на страну. Кроме того, глава государства назвал соответствующие санкции недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения.

При этом журналисты британского канала Sky News заявили, что введение президентом США Дональдом Трампом новых ограничений против нефтяного сектора России может ударить по американской и европейской экономике.

