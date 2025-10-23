CNN: Минфин США не исключил более жестких санкций в отношении России

Министерство финансов США не исключает введения против России «более жестких» санкций. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил телеканал CNN.
— Министерство финансов США даже предположило, что за этим могут последовать более жесткие американские санкции против России, чтобы еще сильнее подтолкнуть Кремль к скорейшим мирным переговорам, — говорится в сообщении.
По информации CNN, введенные ранее ограничения могут стать началом новой «жесткой стратегии» Соединенных Штатов по отношению к РФ.
Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США являются попыткой оказать давление на страну. Кроме того, глава государства назвал соответствующие санкции недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения.
При этом журналисты британского канала Sky News заявили, что введение президентом США Дональдом Трампом новых ограничений против нефтяного сектора России может ударить по американской и европейской экономике.