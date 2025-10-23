Ричмонд
Немецкий производитель подъемников использовал ограбление Лувра для рекламы

В компании Bocker восприняли с юмором ситуацию с ограблением французского музея.

Источник: Аргументы и факты

Компания Bocker, выпускающая автоподъемники, превратила инцидент в рекламную кампанию. По данным следствия, один из подъемников компании был использован при ограблении Лувра.

В социальных сетях фирма опубликовала фото своего подъёмника у стен знаменитого музея с провокационным слоганом: «Когда нужно сделать всё по-быстрому».

В посте также отмечается, что модель Bocker Agilo способна «перемещать до 400 килограммов драгоценностей», а её двигатель работает «бесшумно, как шёпот».

Прокуратура Парижа оценила размер ущерба после ограбления знаменитого музея в 88 млн евро.

Ранее сообщалось, что автогидроподъёмник, который использовали воры при ограблении Лувра 19 октября, был похищен у частного лица.

Французская полиция накануне обнаружила следы ДНК грабителей Лувра.