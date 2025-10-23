Ричмонд
Четверо из семьи кандидата в губернаторы Иллинойса погибли в крушении вертолета

Трагедия, унесшая жизни сына, невестки и двоих внуков политика, произошла 22 октября.

Источник: Комсомольская правда

Все четыре члена семьи кандидата от Республиканской партии на пост губернатора американского штата Иллинойс Даррена Бейли погибли в результате крушения вертолета в Монтане. Об этом сообщил журнал U.S. News.

«У Даррена и Синди разбито сердце из-за этой невообразимой потери. Они находят утешение в своей вере, своей семье и молитвах многих, кто любит и заботится о них», — отметили в предвыборном штабе политика.

Издание уточнило, что трагедия, унесшая жизни сына, невестки и двоих внуков политика, произошла 22 октября.

Каких-либо подробностей и причин авиакатастрофы не сообщалось.

Как писал сайт KP.RU, 17 октября в штате Мичиган в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека. На место происшествия сразу прибыли полиция и пожарные, которые обнаружили тела всех находившихся на борту. Расследование причин катастрофы ведет Федеральное управление гражданской авиации США.