США отказались от самого быстрого самолета в мире из-за сокращения бюджета

Военное руководство Соединенных Штатов из-за сокращения бюджета отказалось от сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, который остается самым быстрым серийным самолетом в мире. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).
Как отмечают авторы статьи, SR-71 Blackbird был дорогим в эксплуатации, так как его заправляли специальным топливом JP-7. Более того, после каждого вылета самолет требовал десятки тысяч человеко-часов на техническое обслуживание.
Кроме того, теперь США получают разведывательную информацию с помощью группировки спутников, что дает возможность собирать необходимые данные без опасности потерь.
Напомним, ранее компания Lockheed Martin впервые раскрыла подробности о своем новом сверхзвуковом ударном беспилотнике Vectis, проект считается революционным для США.