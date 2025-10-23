Ричмонд
США отказались от самого быстрого самолета в мире из-за сокращения бюджета

Теперь США получают разведывательную информацию с помощью группировки спутников.

Источник: Аргументы и факты

Военное руководство Соединенных Штатов из-за сокращения бюджета отказалось от сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, который остается самым быстрым серийным самолетом в мире. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

Как отмечают авторы статьи, SR-71 Blackbird был дорогим в эксплуатации, так как его заправляли специальным топливом JP-7. Более того, после каждого вылета самолет требовал десятки тысяч человеко-часов на техническое обслуживание.

Кроме того, теперь США получают разведывательную информацию с помощью группировки спутников, что дает возможность собирать необходимые данные без опасности потерь.

Напомним, ранее компания Lockheed Martin впервые раскрыла подробности о своем новом сверхзвуковом ударном беспилотнике Vectis, проект считается революционным для США.