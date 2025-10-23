Ученые доказали безопасность «дыхания через задний проход»

Исследователи подчеркивают, что пока «дыхание через кишечник» не может заменить традиционные аппараты ИВЛ. Однако если дальнейшие испытания на пациентах с нехваткой кислорода докажут эффективность метода, он может стать спасением для новорожденных с проблемами дыхания и взрослых с острым респираторным дистресс-синдромом.