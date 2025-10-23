Признанная террористической и запрещенная в Беларуси организация «Полк Калиновского»* внесена в список террористов в России, пишет Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.
Соответствующая запись появилась в списке, опубликованном на официальном сайте ведомства. Гражданам и организациям, которые оказались в реестре Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах. Кроме того, запрещено пользоваться любыми финансовыми услугами, не касающимися уплаты зарплат, налогов, возмещения ущерба.
Тем временем КГБ не допускает через Беларусь средств совершения терактов в России.
* Военизированная организация и ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России.