Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель фирмы — производителя женских колготок Golden Lady умер в 94 года

Основатель компании женских колготок Golden Lady Нерино Грасси скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили представители компании.

Основатель компании женских колготок Golden Lady Нерино Грасси скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили представители компании.

Грасси основал Golden Lady в 1966 году. Под его руководством бренд стал одним из мировых лидеров по производству колготок и нижнего белья, а в 2010 году признавался крупнейшим производителем колготок в мире.

Предприниматель родился в окрестностях Мантуи, Италия, и строил бизнес вместе с супругой Эрминией Сперанцини, которая умерла четыре года назад.

Компания достигла значительных успехов: в 2020 году Грасси попал в список 100 самых богатых итальянских предпринимателей по версии Forbes. Его зять продолжил семейную традицию, основав бренд нижнего белья Calzedonia, передает Corriere della Sera.