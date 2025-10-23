Основатель фирмы — производителя женских колготок Golden Lady умер в 94 года

Основатель компании женских колготок Golden Lady Нерино Грасси скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщили представители компании.
Грасси основал Golden Lady в 1966 году. Под его руководством бренд стал одним из мировых лидеров по производству колготок и нижнего белья, а в 2010 году признавался крупнейшим производителем колготок в мире.
Предприниматель родился в окрестностях Мантуи, Италия, и строил бизнес вместе с супругой Эрминией Сперанцини, которая умерла четыре года назад.
Компания достигла значительных успехов: в 2020 году Грасси попал в список 100 самых богатых итальянских предпринимателей по версии Forbes. Его зять продолжил семейную традицию, основав бренд нижнего белья Calzedonia, передает Corriere della Sera.