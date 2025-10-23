Ричмонд
В ГД предлагают запретить международные звонки на стационарные телефоны

Сергей Боярский выступил с инициативой заблокировать международные входящие вызовы на стационарные телефоны в России.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский предложил запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны российских абонентов.

Соответствующее заявление парламентарий сделал на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Совета по развитию финансового рынка при СФ «Финтех на службе граждан».

Боярский отметил, что наиболее уязвимой категорией перед мошенниками являются пенсионеры, которые часто получают противоправные звонки на домашние телефоны.

Депутат подчеркнул, что при необходимости может быть создан специальный механизм для отключения данного ограничения для отдельных абонентов.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве на маркетплейсах при покупках в рассрочку.

