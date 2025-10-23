«Белавиа» возобновила полетную программу в Оман

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» возобновляет полетную программу в Оман. В Национальном аэропорту Минск первый в этом сезоне рейс из белорусской столицы в Салалу провожали торжественно: для пассажиров организовали фотозону и угощения, передает корреспондент БЕЛТА.
Программа продлится до конца мая 2026 года. Продолжительность полета составит порядка 7 часов, а доступные туры рассчитаны на 9−11 ночей. Базовый тип воздушного судна — Boeing 737−8.
Самолет в васильковой ливрее вылетает в Салалу в 22.40 и доставит туристов на отдых на «Карибах Востока» уже завтра. В Омане борт встретит руководство аэропорта. Для путешественников подготовлены национальные сладости, кофе, цветы.
«Загрузка первого рейса — 100%. Прямое авиасообщение между Султанатом Оман и Республикой Беларусь — важный шаг для укрепления стратегического партнерства, экономических, туристических и культурных связей», — отметила начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Екатерина Радишевская.
Направление пользуется у белорусов популярностью, в том числе благодаря совместным решениям по облегчению визовых требований. Туристов привлекают великолепные пляжи с кристально чистой водой.
В числе первых на рейс зарегистрировалась Яна Асипович. Она летит на отдых с двумя детьми 12 и 8 лет, мужем и мамой. «Прямой рейс — это очень удобно. С детьми — приоритет: сели в Минске и вышли в месте назначения. В Омане раньше не были. Незапланированные каникулы. Летим впятером. Отдыхать всегда приятно — не важно, за рубежом или в Беларуси. Ожидаем получить новые впечатления. Экскурсии пока не планируем, но если что-то заинтересует, обязательно съездим», — поделилась туристка.
Отпуск на белоснежных пляжах оманского курорта запланировала и семья Татьяны и Микеле Пома. Путевка — подарок супруга жене на День рождения. Микеле Пома — музыкант, композитор, певец, президент культурной ассоциации «Международные итальянские фестивали».
«Оман — что-то новенькое для нас. Решили попробовать. Рассчитываем на приятный отдых, хотим покататься, посмотреть, что там есть. Я сама из Витебска, супруг — из Италии. Микеле является официальным партнером “Славянского базара в Витебске”, много летаем по фестивалям, смотрим. Живем в самолете, — шутит Татьяна. — В Беларуси частые гости».
С сестрой и дочкой в Оман летит Ирина Мартьянова. «Когда узнала, что открывается первый рейс, запланировала поездку. Страна омывается Аравийским морем. Это Индийский океан. Не только пустыня, но и еще зеленые оазисы. Долго не думали. Большое преимущество, что отменили визы. Есть прямой рейс. Это здорово. Надеюсь, и дальше будут открываться новые направления. Если понравится, съездим еще», — рассказала собеседница.
Первый чартер в Салалу авиакомпания запустила 27 февраля 2025 года. Новое направление открыто по результатам договоренностей на самом высоком уровне, между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. До недавнего времени белорусы могли попасть в Оман только с пересадкой в третьих странах. Появление рейса значительно упростило логистику.
В начале октября принято решение перейти на новый этап в визовом вопросе, подписано соглашение о взаимной отмене виз. В авиакомпании уверены, что это благотворно скажется на увеличении туристических потоков и рейсов.
Консолидатор чартерного рейса — туристическая компания «Интерсити». Ориентировочная стоимость турпакета на двоих — около $2,5 тыс.
Оман пока можно отнести к новым туристическим направлениям на белорусском рынке. Его называют «Карибами Востока». Здесь очень комфортно отдыхать как летом, так и зимой. Город Салала расположен на побережье Аравийского моря. С давних времен страна славится крепким черным кофе, который часто подают с кардамоном или каплей розовой воды.
Через несколько дней «Белавиа» запускает рейсы на Шри-Ланку, а в январе — в Таиланд. -0-
Фото Андрея Синявского.