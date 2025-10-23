«Белавиа» возобновила полетную программу в Оман

В числе первых на рейс зарегистрировалась Яна Асипович. Она летит на отдых с двумя детьми 12 и 8 лет, мужем и мамой. «Прямой рейс — это очень удобно. С детьми — приоритет: сели в Минске и вышли в месте назначения. В Омане раньше не были. Незапланированные каникулы. Летим впятером. Отдыхать всегда приятно — не важно, за рубежом или в Беларуси. Ожидаем получить новые впечатления. Экскурсии пока не планируем, но если что-то заинтересует, обязательно съездим», — поделилась туристка.