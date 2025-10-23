Ричмонд
Главу Англиканской церкви США Стивена Вуда обвинили в домогательствах

Архиепископ англиканской церкви в США Стивен Вуд обвиняется в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью. Обвинения поступили от бывшего директора детского служения Клэр Бакстон. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает The Washington Post.

По словам Бакстон, в апреле 2024 года Вуд положил руку ей на голову и попытался поцеловать ее в своем кабинете. Она также заявила, что архиепископ предложил ей тысячу долларов из церковной казны до официальной выплаты аванса за работу.

Если эти обвинения будут рассмотрены в суде, Вуда могут лишить сана и отправить в отставку. Сам архиепископ отвергает все обвинения и отказывается давать комментарии.

В настоящее время Вуд продолжает исполнять обязанности настоятеля церкви Святого Андрея в Чарльстоне, штат Южная Каролина, а также епископа епархии, включающей более сорока церквей на юге США. У него есть жена и четверо сыновей, передает газета.

