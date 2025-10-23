Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил в СИЗО руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по делу о хищении о мошенничестве на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.