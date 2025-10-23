Суд в Москве арестовал главу АСВ Мельникова по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил в СИЗО руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по делу о хищении о мошенничестве на сумму четыре миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.
По данным издания, защита Мельникова будет обжаловать его арест.
В свою очередь ТАСС также со ссылкой на сторону защиты отметил, что Мельникову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Как писал сайт KP.RU, днем 23 октября стало известно, что в Москве правоохранители задержали главу АСВ Мельникова, с ним проводились следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Как уточнялось, показания на Мельникова мог дать бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, арестованный в 2024 году по обвинению в хищении 200 миллионов рублей, которые им были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».