Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Махачкале открылся современный военный госпиталь

Медучреждение оснащено современными операционными и стационарными отделениями.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ возвели современный военный госпиталь в Махачкале, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Как отметили в министерстве, в новом медицинском комплексе расположены приемное, терапевтическое, хирургическое, кожно-венерологическое и стоматологическое отделения. Кроме того, в медучреждении предусмотрели кабинеты для функциональной диагностики, физиотерапии и ЛФК. Также госпиталь оснащен барокамерой, компьютерным томографом и рентгеновскими аппаратами различных модификаций.

Статс-секретарь — заместитель главы Минобороны Анна Цивилева, которая приняла участие в церемонии открытия военного госпиталя, заявила, что учреждение оснащено современными операционными и стационарными отделениями, а также имеет возможность осуществлять диагностику и оказывать медицинскую помощь женщинам и детям.

Кроме того, представитель Минобороны поблагодарила специалистов Военно-строительного комплекса за оперативную и качественную работу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курске завершили строительство нового современного военного госпиталя.

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше