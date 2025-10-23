В Махачкале открылся современный военный госпиталь

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ возвели современный военный госпиталь в Махачкале, передает пресс-служба оборонного ведомства.
Как отметили в министерстве, в новом медицинском комплексе расположены приемное, терапевтическое, хирургическое, кожно-венерологическое и стоматологическое отделения. Кроме того, в медучреждении предусмотрели кабинеты для функциональной диагностики, физиотерапии и ЛФК. Также госпиталь оснащен барокамерой, компьютерным томографом и рентгеновскими аппаратами различных модификаций.
Статс-секретарь — заместитель главы Минобороны Анна Цивилева, которая приняла участие в церемонии открытия военного госпиталя, заявила, что учреждение оснащено современными операционными и стационарными отделениями, а также имеет возможность осуществлять диагностику и оказывать медицинскую помощь женщинам и детям.
Кроме того, представитель Минобороны поблагодарила специалистов Военно-строительного комплекса за оперативную и качественную работу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Курске завершили строительство нового современного военного госпиталя.