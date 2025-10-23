В Махачкале открылся современный военный госпиталь

Как отметили в министерстве, в новом медицинском комплексе расположены приемное, терапевтическое, хирургическое, кожно-венерологическое и стоматологическое отделения. Кроме того, в медучреждении предусмотрели кабинеты для функциональной диагностики, физиотерапии и ЛФК. Также госпиталь оснащен барокамерой, компьютерным томографом и рентгеновскими аппаратами различных модификаций.