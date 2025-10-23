Hürriyet: в Турции из-за дождей затопило 3 города в провинции Измир

В результате сильных ливней под воду ушли улицы в трёх населённых пунктах провинции Измир — Фоче, Карабуруне и Алиагу. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.
В Фоче дороги и проспекты превратились в озёра, а некоторые автомобили застряли в глубоких лужах, пишут журналисты.
После прекращения дождей муниципальные службы приступили к откачке воды.
Отмечается, что местное население выразило недовольство медленной реакцией властей и низкой оперативностью коммунальных служб.
Ранее на южную провинцию Китая Хайнань обрушился тайфун «Матмо». Более 150 тысяч человек в провинции Гуандун были эвакуированы.
В сентябре на Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли порядка 14 человек.
Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.Читать дальше