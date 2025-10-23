Ричмонд
Hürriyet: в Турции из-за дождей затопило 3 города в провинции Измир

Городские службы начали работы по откачке воды.

Источник: Аргументы и факты

В результате сильных ливней под воду ушли улицы в трёх населённых пунктах провинции Измир — Фоче, Карабуруне и Алиагу. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

В Фоче дороги и проспекты превратились в озёра, а некоторые автомобили застряли в глубоких лужах, пишут журналисты.

После прекращения дождей муниципальные службы приступили к откачке воды.

Отмечается, что местное население выразило недовольство медленной реакцией властей и низкой оперативностью коммунальных служб.

Ранее на южную провинцию Китая Хайнань обрушился тайфун «Матмо». Более 150 тысяч человек в провинции Гуандун были эвакуированы.

В сентябре на Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли порядка 14 человек.

