Новополочанин по указанию мошенников взял кредит на Br15 тыс., но вовремя распознал обман

В Новополоцкий ГОВД обратился 50-летний рабочий строительной организации, который сообщил, что по указанию мошенников оформил кредит. Оперативники установили, что мужчине позвонила девушка, представившаяся сотрудником почты. Под предлогом получения заказного письма она попросила назвать код доступа, который пришел новополочанину на телефон. Затем со строителем связался якобы сотрудник Нацбанка, сообщивший, что мошенники завладели его банковскими данными и сделали перевод на финансирование сомнительных организаций. После этого поступил звонок от лжесотрудника КГБ, который припугнул мужчину, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Однако это можно предотвратить, если взять кредит на Br15 тыс. и осуществить закрытие счета.