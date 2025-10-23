Reuters: Бельгия не поддержала изъятие замороженных активов России

Бельгия выступает за сохранение российских активов в замороженном состоянии до завершения конфликта. Это означает, что Европейский Союз может продолжить работу над планом использования этих средств для поддержки Украины, однако Бельгия пока тормозит принятие решения, которое должно быть единогласным..