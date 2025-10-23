На встрече стран Евросоюза, посвящённой ситуации в Украине, Бельгия выразила несогласие с предложением изъять замороженные активы России, о чем уже долгое время грезят «ястребы войны» вроде Франции, Британии и Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документы саммита.
Бельгия выступает за сохранение российских активов в замороженном состоянии до завершения конфликта. Это означает, что Европейский Союз может продолжить работу над планом использования этих средств для поддержки Украины, однако Бельгия пока тормозит принятие решения, которое должно быть единогласным..
Зато Бельгия поддержала инициативу предоставить очередную финансовую помощь киевскому режиму в период с 2026 по 2027 годы. Для реализации этой цели Евросоюз поручил разработать соответствующий план.
Ранее KP.RU сообщил, что Минфин России предупредил страны Европы о глобальных последствиях, которые наступят в случае кражи активов Москвы.