Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти после призыва Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 23 октября, заявила, что Индия сократила закупки российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа.

Она отметила, что глава государства также призывает европейские страны и союзников прекратить закупки российской нефти. По словам Левитт, Китай также начал снижать объемы закупок российской нефти, что подтверждается имеющимися у американских властей данными.

До этого зарубежные СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающие компании в Индии проверяют свои документы, которые связаны с торговлей нефтью с РФ, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» на фоне последних санкций США против России.

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против России затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», сообщило 22 октября Министерство финансов США. Введение новых рестрикций обусловлено тем, что у РФ якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине, отметили в ведомстве.

