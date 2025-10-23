Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти после призыва Трампа

До этого зарубежные СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающие компании в Индии проверяют свои документы, которые связаны с торговлей нефтью с РФ, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» на фоне последних санкций США против России.