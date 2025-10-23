Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти после призыва Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в четверг, 23 октября, заявила, что Индия сократила закупки российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа.
Она отметила, что глава государства также призывает европейские страны и союзников прекратить закупки российской нефти. По словам Левитт, Китай также начал снижать объемы закупок российской нефти, что подтверждается имеющимися у американских властей данными.
Новые санкции Соединенных Штатов Америки против России затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл», сообщило 22 октября Министерство финансов США. Введение новых рестрикций обусловлено тем, что у РФ якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине, отметили в ведомстве.