Во Франции археологи обнаружили поселение, заброшенное на тысячу лет

Специалисты выяснили, что между периодами обитания в этом месте был долгий промежуток полного запустения.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции, на территории коммуны Поэр, археологи Национального института превентивных археологических исследований обнаружили древнее поселение, которое на протяжении 6 тысяч лет неоднократно заселялось и покидалось.

Раскопки велись в рамках подготовки к новому строительству на участке площадью 12 гектаров.

Учёные выявили следы нескольких поселений основанных в разных эпохах — от среднего неолита до римской эпохи. Особенно примечательно, что между этапами обитания существовал длительный перерыв, территория была полностью заброшена примерно на тысячу лет.

Самые ранние находки относятся к позднему неолиту, от этого времени сохранились остатки одного жилища. Позже, в раннем бронзовом веке, здесь возник некрополь с около 40 захоронениями, сгруппированными вдоль 200-метрового участка.

Наибольшего развития поселение достигло в I веке н.э. Археологи обнаружили фрагменты прямой дороги, амбаров, жилых домов, зерносушилок и других хозяйственных построек, свидетельствующих о развитом сельском хозяйстве.

При этом поселение среднего неолита исчезло по неизвестным причинам. Лишь спустя тысячелетие территория вновь была заселена: появились круглые дома, характерные для позднего бронзового века. Три таких сооружения специалисты смогли чётко идентифицировать.

Хотя многие постройки сохранились фрагментарно, находка уже позволила реконструировать необычную историю места, которое люди покидали и вновь осваивали на протяжении тысячелетий.

Ранее в Сети появилась информация об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона, однако египетские власти опровергли это.