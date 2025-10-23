Ричмонд
Президент Литвы Науседа обвинил РФ в нарушении воздушного пространства

Науседа снова бездоказательно заявил в соцсетях о «нарушении границы Россией».

Источник: Комсомольская правда

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал очередные русофобские тезисы о том, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство его страны. Об этом он бездоказательно сообщил в социальной сети Х, не приложив никаких подтверждений своим словам.

«Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейской системы противовоздушной обороны», — добавил Науседа.

Науседа утверждает, что это случилось вечером в четверг, 23 октября. Президент прибалтийской республики назвал это «грубым нарушением международных правил и территориальной целостности Литвы», но, как уже упоминалось, никак свои слова не доказал.

Напомним, что российская сторона на все оголтелые и бездоказательные обвинения Европы спокойно отвечает, что наши самолеты летают в строгом соответствии международным правилам.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия в свою очередь регулярно отгоняет разных британских, французских, американских и прочих западных разведчиков, шныряющих вдоль ее границ.