Принятый за инопланетный зонд объект 3I/ATLAS изменил направление

Объект 3I/ATLAS, ранее воспринимавшийся некоторыми исследователями как возможный инопланетный зонд, вновь привлек внимание астрономов. Последние наблюдения показали, что его хвост неожиданно изменил направление и теперь обращен от Солнца.
3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Большинство специалистов считают, что объект представляет собой комету, о чем свидетельствует наличие хвоста, однако его поведение остается крайне необычным. Ранее хвост был направлен к Солнцу, но на новых снимках, полученных с помощью Северного оптического телескопа, зафиксировано резкое изменение ориентации. Ученые отмечают, что частицы в хвосте по-разному реагируют на солнечное излучение, что и вызвало этот эффект.
Исследователи полагают, что изначально крупные частицы, медленно движущиеся вдоль орбиты, отражали свет в сторону Солнца, формируя так называемый «антихвост». Однако при сближении объекта с Солнцем повышение температуры вызвало интенсивное испарение льда и пыли, что привело к изменению направления выбросов.
По словам специалистов, необычное поведение 3I/ATLAS связано с изменением состава испускаемого вещества: по мере нагрева водяной лед заменил углекислый газ. Этот процесс вызвал формирование привычного хвоста, характерного для комет.