Принятый за инопланетный зонд объект 3I/ATLAS изменил направление

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Большинство специалистов считают, что объект представляет собой комету, о чем свидетельствует наличие хвоста, однако его поведение остается крайне необычным. Ранее хвост был направлен к Солнцу, но на новых снимках, полученных с помощью Северного оптического телескопа, зафиксировано резкое изменение ориентации. Ученые отмечают, что частицы в хвосте по-разному реагируют на солнечное излучение, что и вызвало этот эффект.