Депутат Свинцов предложил восстановить таксофоны

Депутат Госдумы Андрей Свинцов посоветовал россиянам набраться терпения и не реагировать остро на сбои в работе интернета. Даже если Сеть подводит в самый важный момент, отключения вводятся для того, чтобы обезопасить мирное население.
— Поэтому наша задача — обеспечить собственную кибербезопасность. Другими словами, выстроить такой контур внутри страны, чтобы все работало независимо от того, что думают на Западе или в других местах, — рассуждает депутат в беседе с порталом Страсти.
В современном мире IT-инфраструктура является одной из важнейших и моет парализовать работу предприятий и даже сбить выстроенную инфраструктуру в городах.
Но отнестись к техническим накладкам нужно с пониманием, массовые возмущения в текущей ситуации неуместны.
В населенных пунктах, может быть, даже стоит реанимировать таксофонные будки. Если мобильная связь рухнула, идешь и звонишь с таксофона. А в остальных случаях к этому всему надо просто привыкнуть — дал совет депутат.
Он напомнил, что в настоящий момент Россия запускает низкоорбитальную спутниковую группировку, а значит, в стране будет свой спутниковый интернет.
Ранее, в адрес Минцифры РФ было направлено письмо с просьбой включить средства массовой информации в «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета. С соответствующим предложением выступили глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, письмо есть в распоряжении aif.ru.
В Минцифры опровергли информацию о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни. В ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности, пишет газета Известия.