Свет пропал в Дзержинске, Дзержинском районе и части Столбцовского

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске и Дзержинском районе пропал свет. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Энергетики восстанавливают электроснабжение почти в 200 населенных пунктах Дзержинского и Столбцовского районов Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы.
В соседнем Фаниполе электроснабжение не нарушено.
По предварительной информации, проблемы возникли на электроподстанции 110 кВ.
Как рассказали в Дзержинском райисполкоме, в районной больнице также нет света. Генераторы включились для обеспечения электричеством отделения реанимации.
Без электроэнергии остались и населенные пункты в Столбцовском районе, которые подключены к подстанции 110 кВ. В их числе некоторые деревни в районе аг. Деревное, Рубежевичи, Налибоки. -0-