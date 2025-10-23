Ричмонд
Свет пропал в Дзержинске, Дзержинском районе и части Столбцовского

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске и Дзержинском районе пропал свет. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Энергетики восстанавливают электроснабжение почти в 200 населенных пунктах Дзержинского и Столбцовского районов Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы.

В соседнем Фаниполе электроснабжение не нарушено.

По предварительной информации, проблемы возникли на электроподстанции 110 кВ.

Как рассказали в Дзержинском райисполкоме, в районной больнице также нет света. Генераторы включились для обеспечения электричеством отделения реанимации.

Без электроэнергии остались и населенные пункты в Столбцовском районе, которые подключены к подстанции 110 кВ. В их числе некоторые деревни в районе аг. Деревное, Рубежевичи, Налибоки. -0-