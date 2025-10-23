CNN: Федеральные служащие США стоят в очередях за бесплатной едой из-за шатдауна

На фоне продолжающегося шатдауна правительства США, федеральные служащие сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены искать продовольственную помощь. Как сообщает CNN, многие из них проводят часы в очередях, чтобы получить коробку с продуктами.
Одна из таких сотрудниц Саммер Керксик, федеральный подрядчик и аналитик Министерства торговли, рассказала, что ей пришлось простоять два часа, чтобы получить набор с консервами и сухими продуктами.
— Поскольку на следующей неделе у меня истекает срок аренды, я возьму все, что смогу, — поделилась Керксик.
Она добавила, что не получала зарплату в этом месяце, поэтому бесплатные продукты для нее жизненно необходимы, так как ей приходится экономить каждую «копейку».
Ситуация затронула около 1,4 миллиона федеральных служащих, которые либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо продолжают работать, но без заработной платы. Законодатели до сих пор не смогли договориться о возобновлении работы правительства и выплате зарплат.
Продовольственный банк, организовавший одну из таких акций помощи, сообщил, что в мероприятии приняли участие значительно больше людей, чем ожидалось, что говорит о масштабе проблемы, говорится в статье.
1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Многих госслужащих отправили в неоплачиваемые отпуска, а медики, военные, пограничники и транспортники продолжают трудиться, но без зарплаты. Это первый полный шатдаун в стране за семь лет. Всего в современной истории он стал 21-м, а самый долгий был при президенте США Дональде Трампе в 2018—2019 годах и длился 35 дней, нанеся ущерб экономике в три миллиарда долларов. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».