Вице-губернатор Петербурга рассказал, сколько детей мигрантов сдали тест по русскому языку

Новые данные о результатах экзаменов по русскому языку для детей мигрантов, желающих учиться в школах, озвучил вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко. Он рассказал, что из 1500 желающих экзамен сдали только 500.

Источник: РИА "Новости"

По словам чиновника, перед началом учебного года было подано 1,5 тысячи заявок. Лишь 990 допустили до экзамена, остальные не смогли правильно оформить документы. Сдали экзамен около 500 детей.

«Причины разные, в том числе неадаптация и незнание русского языка. Мы готовы были принять их в школы, если бы они смогли сдать экзамен. С помощью Красного Креста мы готовили их. Определенную категорию детей подготовили», — сказал чиновник. Он добавил, что на организацию занятий был выделен грант в 1,5 миллиона рублей.

В ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» 23 октября Потапенко также рассказал, что оценивает на 4 с минусом ситуацию с мигрантами в Петербурге. Тем не менее, по словам вице-губернатора, некоторые СМИ намеренно искажают информационную картину, подсвечивая только негативные моменты, связанные с мигрантами, а хорошее не вспоминают, хотя гости города — таксисты не раз отговаривали бабушек отдавать деньги мошенникам, первыми кидались в холодную воду спасать утопающих.

Ранее статистику о сдаче детьми мигрантов экзамена приводил депутат Госдумы Михаил Романов. В конце августа ему сообщили, что из почти тысячи детей мигрантов всего 257 смогли сдать экзамены для поступления в школу.

Весной 2025 года в России началось тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы. После неудачи мигранты могут обжаловать результаты сдачи теста на знание языка.