Вице-губернатор Петербурга рассказал, сколько детей мигрантов сдали тест по русскому языку

В ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» 23 октября Потапенко также рассказал, что оценивает на 4 с минусом ситуацию с мигрантами в Петербурге. Тем не менее, по словам вице-губернатора, некоторые СМИ намеренно искажают информационную картину, подсвечивая только негативные моменты, связанные с мигрантами, а хорошее не вспоминают, хотя гости города — таксисты не раз отговаривали бабушек отдавать деньги мошенникам, первыми кидались в холодную воду спасать утопающих.