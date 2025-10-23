Ричмонд
Назван возраст, после которого кожа начинает стареть

Косметолог Поспелова посоветовала вводить процедуры для молодости кожи в 25 лет.

Источник: Комсомольская правда

Уход за кожей необходимо производить ежедневно, а чтобы сохранить красоту, омолаживающие процедуры важно начинать с 25 лет. Такой совет озвучила в разговоре с «Газетой.Ru» преподаватель-косметолог Надежда Поспелова.

— Заботиться о состоянии кожи и предотвращать ее старение следует уже с 25 лет. В этом возрасте снижается выработка гиалуроновой кислоты — одного из ключевых факторов, отвечающих за увлажненность и упругость кожи. Поэтому уже с 25 лет рекомендуется вводить в уход процедуры мезотерапии или биоревитализации, чтобы продлить молодость кожи, — считает эксперт.

Косметолог отметила, что в борьбе с морщинами может помочь аппаратная косметология другие процедуры, стимулирующие выработку коллагена. Также нередко применяются филлеры — они восполняют объемы в определенных зонах лица. Однако важно, чтобы процедуры проводил специалист с соответствующим опытом и образованием.

При этом, чрезмерное очищение лица может привести к преждевременному старению кожи, рассказал RT. Дело в том, что слишком частое умывание или применение продуктов с жёсткими веществами разрушает липидный барьер, отвечающий за защиту и удержание влаги.