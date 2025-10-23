Назван возраст, после которого кожа начинает стареть

— Заботиться о состоянии кожи и предотвращать ее старение следует уже с 25 лет. В этом возрасте снижается выработка гиалуроновой кислоты — одного из ключевых факторов, отвечающих за увлажненность и упругость кожи. Поэтому уже с 25 лет рекомендуется вводить в уход процедуры мезотерапии или биоревитализации, чтобы продлить молодость кожи, — считает эксперт.