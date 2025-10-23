Судья отменил три гола «Балтики» в матче Кубка России с «Локомотивом»

Во время матча шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом» арбитры отменили три гола, забитых игроками калининградской команды. Решения принимались после проверки эпизодов с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Первый мяч, отправленный в ворота на десятой минуте Иваном Беликовым после передачи Сергея Пряхина, был аннулирован из-за положения вне игры у ассистента. Спустя две минуты судья отменил ещё один гол Пряхина, зафиксировав нарушение правил в атаке. В начале второго тайма, на 52-й минуте, был отменён третий мяч, забитый Кевином Андраде, также из-за офсайда.
После вмешательства видеоассистентов все три взятия ворот были признаны недействительными. Итоговый счёт по завершении матча остался 2:0 в пользу московского «Локомотива».
