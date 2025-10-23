Судья отменил три гола «Балтики» в матче Кубка России с «Локомотивом»

Первый мяч, отправленный в ворота на десятой минуте Иваном Беликовым после передачи Сергея Пряхина, был аннулирован из-за положения вне игры у ассистента. Спустя две минуты судья отменил ещё один гол Пряхина, зафиксировав нарушение правил в атаке. В начале второго тайма, на 52-й минуте, был отменён третий мяч, забитый Кевином Андраде, также из-за офсайда.