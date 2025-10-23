Шумит и пахнет: биолог рассказал, как избавить участок от кротов за зиму

— Можно попробовать шумовые отпугиватели — например, вертушки из пластиковых бутылок на металлическом штыре. От ветра они шуршат и издают гул, отпугивающий кротов. А вибрационные устройства создают регулярные подземные колебания, которые дезориентируют животных и вынуждают их покинуть территорию, — объяснил эксперт.