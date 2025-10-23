Шумит и пахнет: биолог рассказал, как избавить участок от кротов за зиму

Кроты могут стать проблемой для дачников, испортив норами грядки. Как избавить участок от этих животных за зиму, рассказал в беседе с aif.ru биолог Олег Киреев.
— Можно попробовать шумовые отпугиватели — например, вертушки из пластиковых бутылок на металлическом штыре. От ветра они шуршат и издают гул, отпугивающий кротов. А вибрационные устройства создают регулярные подземные колебания, которые дезориентируют животных и вынуждают их покинуть территорию, — объяснил эксперт.
По словам биолога, зверьки также не переносят сильных запахов, поэтому дачникам, которые обнаружили на своем участке норы, можно попробовать заложить в них тряпки, смоченные керосином, дегтярным мылом или нашатырем.
Кстати, кроты поедают личинок майских жуков, жуков-щелкунов, которые больше известны как проволочники, медведок, тем самым даже помогают бороться с ними, передает «Москва 24».