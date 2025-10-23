Россиян предупредили о самых популярных уловках мошенников для владельцев авто

Некоторые виды мошенничества направлены не на доверчивых граждан, например, как это часто бывает, на пожилых людей, а на россиян, имеющих во владении автомобиль. Об уловках интернет-преступников предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» специалист в сфере информационной безопасности Константин Мельников.
Угрозой для водителей являются фейковые уведомления о штрафах, рассылаемые от имени ГИБДД или городских сервисов. Часто это, якобы, неоплата парковки, штраф за нарушение ПДД и т. д. Злоумышленники также используют технические задержки в появлении фотофиксации нарушений, рассылая сообщения без доказательств, — говорит эксперт.
Специалист заявил, что иногда автолюбителям приходят также сообщения о задолженности за проезд по, якобы, платной дороге. Для оплаты долга требуется перейти по ссылке, там злоумышленники получают данные банковских карт.
Ранее «Известия» сообщили, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая выгодную покупку автомобиля за рубежом. Они выдают себя за автоперегонщиков и пишут жертвам в чатах для автомобилистов — по факту у людей выманивают предоплату и пропадают.
Тем временем, мошенники начали обманывать туристов, предлагая путешественникам приобрести, якобы, выгодные Новогодние туры со скидкой в 50% в течение 24 часов. Документация, которую злоумышленники отправляют доверчивым гражданам, выглядит как настоящая, хотя таковой соответственно не является, передает телеканал «Царьград».