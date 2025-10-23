Россиян предупредили о самых популярных уловках мошенников для владельцев авто

Некоторые виды мошенничества направлены не на доверчивых граждан, например, как это часто бывает, на пожилых людей, а на россиян, имеющих во владении автомобиль. Об уловках интернет-преступников предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» специалист в сфере информационной безопасности Константин Мельников.