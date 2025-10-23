Энергетики восстанавливают электроснабжение почти в 200 населенных пунктах Дзержинского и Столбцовского районов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Дзержинском и Столбцовском районах, сообщили БЕЛТА в «Минскэнерго».
Свет пропал в Дзержинске, Дзержинском районе и части Столбцовского Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы.
Сегодня в Дзержинске и Дзержинском районе, в агрогородках Рубежевичи и Деревное Столбцовского района зафиксированы отключения электроэнергии. Причиной отсутствия напряжения у потребителей стало аварийное отключение на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и отключение 7 ПС 35 кВ.
В результате аварии отключены 197 населенных пунктов, 49 молочно-товарных ферм, 15 котельных, пять потребителей первой категории, 65 потребителей второй категории.
Для восстановления электроснабжения потребителей задействованы семь единиц техники, три ремонтные и три оперативно-выездные бригады.
Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно восстановить надежное электроснабжение потребителей, и приносят извинения за доставленные неудобства. -0-