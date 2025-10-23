В Брестской области с начала года зарегистрировано 85 ДТП с участием пешеходов

Главное правило, которое должен усвоить каждый пешеход, — стать заметным на дороге. В темное время суток водители хуже видят пешеходов, особенно в условиях плохой погоды. Поэтому необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, сумках и рюкзаках. Это могут быть светоотражающие браслеты, жилеты, брелоки или наклейки. Они позволяют водителю заметить пешехода на расстоянии 150−200 м, что дает достаточно времени для принятия мер во избежание наезда. Не стоит пренебрегать даже небольшими светоотражающими элементами — они также могут спасти жизнь. -0-