23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года зарегистрировано 85 ДТП с участием пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Темное время суток представляет особую опасность для пешеходов. Снижение видимости, ухудшение пространственной ориентации и трудности в определении расстояния до приближающегося автомобиля — все это значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.
«С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 15 пешеходов погибли и 70 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы минимизировать опасность и благополучно добраться до места назначения, пешеходам необходимо соблюдать ряд простых, но жизненно важных рекомендаций», — отметили в УВД.
Главное правило, которое должен усвоить каждый пешеход, — стать заметным на дороге. В темное время суток водители хуже видят пешеходов, особенно в условиях плохой погоды. Поэтому необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, сумках и рюкзаках. Это могут быть светоотражающие браслеты, жилеты, брелоки или наклейки. Они позволяют водителю заметить пешехода на расстоянии 150−200 м, что дает достаточно времени для принятия мер во избежание наезда. Не стоит пренебрегать даже небольшими светоотражающими элементами — они также могут спасти жизнь. -0-