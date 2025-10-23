Логопед объяснила, чем грозит переучивание для ребенка-левши

Использование в быту левой руки чаще чем правой — называется леворукостью. Некоторые родители до сих пор уверены, что леворукого от рождения ребенка обязательно следует переучить. Однако, такая практика может грозить малышу серьезными проблемами, сообщила «Газете.Ru» логопед Ева Артемова.
— Переучивание леворукого ребенка на правую руку может быть опасным, и вот это как раз может привести к заиканию. Если ребенок активно пользуется левой рукой, то, скорее всего, проблем с речью не возникнет, — уверена специалист.
Специалист уточнила, что риски развития заикания повышают такие факторы, как мужской пол, психологическая травма и нарушения кровообращения мозга.
Кстати, если заикание вызвано невротическими причинами, например, сильным испугом или другим потрясением, то шанс избавиться от проблемы навсегда, есть, при условии, если психологическую травму удастся вылечить, рассказал RT.
А вот при более тяжёлых органических формах заикания можно лишь научится регулировать свою речь, однако в стрессовых ситуациях проблема может возвращаться.