Politico: решение об экспроприации активов РФ отложено до саммита ЕС

Издание напомнило, что Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов.

Источник: Аргументы и факты

Решение, касающееся «экспроприации» активов Российской Федерации по схеме так называемого «репарационного кредита» отложили до саммита Евросоюза в декабре текущего из-за сопротивления бельгийской стороны, сообщает Politico.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников на саммите ЕС.

«По репарационному кредиту прорыва не достигнуто. Формулировки итогового заявления лишь поручают Еврокомиссии представить свои новые предложения на саммите ЕС в декабре», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сказано, что заявление по украинскому вопросу приняли 26 из 27 государств ЕС.

При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан пропустил данную дискуссию, в это время он участвовал на митинге своих сторонников в венгерской столице.

Ранее в Бельгии заявили, что все участники рынка понимают, что схема ЕК по экспроприации замороженных активов РФ является незаконной.

